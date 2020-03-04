04 марта 2020 года

Уральские озера ждут хозяев-рыбоводов

В Свердловской области на аукцион выставили участки для пастбищной аквакультуры. Самый дорогой лот – озеро Большое Дикое в Ивдельском городском округе: площадь этого водоема 400 га, начальная цена - 3,2 млн рублей.

Остальные 10 участков под пастбищное рыбоводство расположены на озерах в Байкаловском районе, Ирбитском муниципальном образовании, Талицком и Каменском городских округах, а также в Верхней Пышме, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, площадь этих РВУ составляет от 5,4 до 154 га, стартовые цены – от 43,2 тыс. до 1,25 млн рублей.

Еще один участок – Белоярское водохранилище в Заречном городском округе – предназначен для индустриальной аквакультуры. Его площадь – 1,8 га, начальная стоимость – 14,5 тыс. рублей.

Аукцион организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства. Заявки можно подавать по 22 апреля, торги планируют провести 30 апреля в Тюмени.

Все участки предоставляются на условиях совместного водопользования. С победителями заключат договоры на 25 лет.

Fishnews