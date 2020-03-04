04 марта 2020 года

Ловцу омуля прописали трудотерапию

В Улан-Удэ вынесен приговор по делу о незаконной добыче байкальского омуля. Наказанием за 12 экземпляров ценной рыбы стали 120 часов обязательных работ, кроме того, нарушителя обязали возместить ущерб – 87 тыс. рублей.

На скамье подсудимых оказался житель села Сотникова (Иволгинский район), рассказали Fishnews в пресс-службе прокуратуры Республики Бурятия. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б» и «в» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биоресурсов в местах нереста). Приговор в законную силу не вступил.

По информации надзорного ведомства, в октябре прошлого года браконьер, зная о запрете, добывал омуля в реке Селенга рыболовной сетью.

Запрет на вылов омуля в Байкале и впадающих в него реках действует с октября 2017 г. Тем не менее проблема браконьерского лова этого эндемика остается актуальной.

Fishnews