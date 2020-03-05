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Рыбный промысел на Дальнем Востоке

Российские уловы подбираются к миллиону тонн

К 4 марта российские пользователи освоили 916,37 тыс. тонн водных биоресурсов, это на 12,8% выше уровня прошлого года. Более 700 тыс. тонн приходится на Дальний Восток.

В Дальневосточном бассейне добыто 705,68 тыс. тонн ВБР – на 15,1% больше, чем на отчетную дату 2019 г. На промысле минтая поймано 555,4 тыс. тонн, прибавка составила почти 71,7 тыс. тонн. Трески освоили 37,63 тыс. тонн (+11 тыс. тонн), сельди – 56,11 тыс. тонн (+2,32 тыс. тонн), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов почти на 20% к уровню прошлого года – до 89,68 тыс. тонн. Промысел трески принес около 66,4 тыс. тонн, это на 9,72 тыс. тонн больше, чем год назад. Пикши добыли почти 14 тыс. тонн (+3,4 тыс. тонн).

В Западном бассейне освоено 15,35 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 г. Шпрота выловили 9,36 тыс. тонн – ниже уровня прошлого года на 0,9 тыс. тонн. Балтийской сельди поймали около 5,8 тыс. тонн (+0,8 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне рыбаки взяли 16 тыс. тонн, прибавка по сравнению с показателем 2019 г. превысила 4,4%. На промысле хамсы вылов увеличился на 2 тыс. тонн к уровню прошлого года, почти до 14,7 тыс. тонн. Тюльки освоили 0,35 тыс. тонн (-0,72 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне добыли 3,66 тыс. тонн ВБР, на 2,98 тыс. тонн превысив показатель на отчетную дату 2019 г. В основном ловят кильку: 3,15 тыс. тонн (+3,13 тыс. тонн). Объем добычи пресноводных видов водных биоресурсов составил 0,44 тыс. тонн (-0,07 тыс. тонн).

В зонах иностранных государств российский флот нарастил вылов на 5,1% к уровню прошлого года – до 53,2 тыс. тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 31,8 тыс. тонн. Это почти на 24% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.

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НазадМетки: дальний востокросрыболовство
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