05 марта 2020 года

Норвежский министр рыболовства не задержался на посту

Министр рыболовства Норвегии Гейр Инге Сиверстен подал в отставку на фоне скандалов, связанных с его бизнес-интересами и обвинениями в незаконном получении денег. Чиновник покинул пост спустя всего 39 дней после назначения, отмечают СМИ.

За столь короткий срок в новой должности Гейр Инге Сиверстен привлек достаточно внимания. В частности, он получал жалование за работу на предыдущем посту в муниципалитете Сенья, когда уже исполнял обязанности министра, пишет журнал Fish Farmer.

Издание отмечает, что чиновник вернул деньги в муниципалитет и ушел со всех позиций в советах директоров различных компаний. Он также отказался от компенсации за уход с поста министра.

Гейр Инге Сиверстен заявил, что поднявшийся вокруг его персоны шум отвлек все внимание от планов министра по изменениям в рыбном хозяйстве Норвегии. Чиновник подчеркнул: отрасль заслуживает главу, который сможет полностью сосредоточиться на стоящих перед ней задачах. По словам бывшего министра, он стал обузой как для правительства, так и для своей партии, в связи с чем попросил премьер-министра об отставке.

Смена главы ведомства происходит в период, когда рыболовство и аквакультура страны находятся в тяжелом положении из-за скандалов с мошенничеством, проблем с налогами на лосось и коронавирусом. Кроме того, идут очень важные для будущего Норвегии переговоры с правительством Великобритании – об условиях торговли рыбой и морепродуктами, сообщает корреспондент Fishnews.

2 марта исполняющим обязанности министра был назначен действующий министр труда и социальных вопросов Торбьёрн Рё Исаксен. По данным СМИ, он ранее занимался журналистикой. 41-летний министр труда и социальных вопросов в свое время был назван самым талантливым молодым политиком Норвегии. Он является членом Консервативной партии, до января 2020 г. работал в должности министра торговли и промышленности.

Fish Farmer отмечает: рыбопромышленники определенно не рады тому, что в столь сложный период во главе отрасли встает уже четвертый по счету министр за последние 18 месяцев.

Fishnews