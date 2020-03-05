Новости
Бывший министр рыболовства Норвегии Гейр Инге СИВЕРСТЕН. Фото Fish Farmer

Норвежский министр рыболовства не задержался на посту

Министр рыболовства Норвегии Гейр Инге Сиверстен подал в отставку на фоне скандалов, связанных с его бизнес-интересами и обвинениями в незаконном получении денег. Чиновник покинул пост спустя всего 39 дней после назначения, отмечают СМИ.

За столь короткий срок в новой должности Гейр Инге Сиверстен привлек достаточно внимания. В частности, он получал жалование за работу на предыдущем посту в муниципалитете Сенья, когда уже исполнял обязанности министра, пишет журнал Fish Farmer.

Издание отмечает, что чиновник вернул деньги в муниципалитет и ушел со всех позиций в советах директоров различных компаний. Он также отказался от компенсации за уход с поста министра.

Гейр Инге Сиверстен заявил, что поднявшийся вокруг его персоны шум отвлек все внимание от планов министра по изменениям в рыбном хозяйстве Норвегии. Чиновник подчеркнул: отрасль заслуживает главу, который сможет полностью сосредоточиться на стоящих перед ней задачах. По словам бывшего министра, он стал обузой как для правительства, так и для своей партии, в связи с чем попросил премьер-министра об отставке.

Смена главы ведомства происходит в период, когда рыболовство и аквакультура страны находятся в тяжелом положении из-за скандалов с мошенничеством, проблем с налогами на лосось и коронавирусом. Кроме того, идут очень важные для будущего Норвегии переговоры с правительством Великобритании – об условиях торговли рыбой и морепродуктами, сообщает корреспондент Fishnews.

2 марта исполняющим обязанности министра был назначен действующий министр труда и социальных вопросов Торбьёрн Рё Исаксен. По данным СМИ, он ранее занимался журналистикой. 41-летний министр труда и социальных вопросов в свое время был назван самым талантливым молодым политиком Норвегии. Он является членом Консервативной партии, до января 2020 г. работал в должности министра торговли и промышленности.

Fish Farmer отмечает: рыбопромышленники определенно не рады тому, что в столь сложный период во главе отрасли встает уже четвертый по счету министр за последние 18 месяцев.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультуралососьнорвегияправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Александр КОЗЛОВ

Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир КАШИН

Председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам

Владимир КАШИН

Мы не допустим дестабилизации рыбохозяйственного комплекса

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Важно, чтобы суда под инвестквоты вовремя вступили в строй

Все материалы

Интервью

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий СОКОЛОВ

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству

Василий СОКОЛОВ

Нормативная база не всегда поспевает за бизнесом

Директор агентства по рыболовству Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

Директор агентства по рыболовству Приморского края

Сергей НАСТАВШЕВ

Рыбакам Приморья прошлый год принес хорошие уловы

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая»

Дмитрий АНТОНЕНКО

«Океаническая» уже собрала важные сведения

Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам Тоби МИДДЛТОН

Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам

Тоби МИДДЛТОН

Рынки заинтересованы в сертифицированной рыбе и морепродуктах

Все интервью

Личное мнение

Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот» Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот»

Сергей НЕСВЕТОВ

Верфи переоценили свои силы

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Особый взгляд на лососевую путину

Все материалы

Крупным планом

Рыбоводный участок в Подмосковье

Один аквафермер на торгах не воин?

Амур в ожидании непростых решений

Амур в ожидании непростых решений

Вопросы судостроения и судоремонта Приморского края обсудили на совещании во Владивостоке

Приморье озаботилось судоремонтом

Выгрузка упакованной рыбопродукции из судового трюма

Не приведет ли упаковка в суд

Все материалы

События

На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» стала еще популярнее

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.