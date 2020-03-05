05 марта 2020 года

Астраханские рыбоводы готовятся к нерестовой кампании

На рыбоводных заводах Астраханской области стартовал весенний бонитировочный учет производителей и ремонтно-маточных стад. Предполагается, что преднерестовый отбор продлится до конца апреля.

Работы ведутся на предприятиях Каспийского филиала Главрыбвода - Александровском, Бертюльском, Сергиевском, Кизанском, Житнинском, Лебяжьем заводах. Учету подлежат осетр, севрюга, белуга, стерлядь и белорыбица, сообщили Fishnews в региональном министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности.

В соответствии с методикой рыб осматривают, проверяют созревание, измеряют массу и длину каждой особи. Кроме того, проводятся лабораторные исследования и лечебно-профилактические мероприятия. По результатам бонитировки производителей отберут для нереста в 2020 г.

Ежегодно предприятия филиала выпускают в естественную среду более 30 млн экземпляров молоди осетровых, 275 тыс. -–белорыбицы и около 2 млрд – частиковых (сазана, леща, судака). Завершение учета запланировано на конец апреля.

Fishnews