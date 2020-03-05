05 марта 2020 года

НЕАФК готовится к переменам

В Лондоне прошло заседание рабочей группы по будущему Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК). Стороны обсудили вопросы прозрачности работы и сотрудничества с государствами, не входящими в организацию.

В консультациях приняли участие делегации России, Евросоюза, Норвегии, Исландии, Дании (за Фарерские острова и Гренландию). В состав делегации РФ, которую возглавила представитель Росрыболовства в Норвегии Анна Шулаева, вошли сотрудники Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС, на встрече обсудили вопросы прозрачности работы НЕАФК и допуска наблюдателей к участию во вспомогательных органах и рабочих группах. Стороны согласились, что допуск может быть целесообразным в отдельных комитетах и вынесли соответствующие рекомендации для принятия на комиссии.

Также участники заседания рассмотрели вопрос порядка предоставления государствам статуса сотрудничающей не договаривающейся стороны (СДНС). Члены рабочей группы отметили, что такой подход остается ценным элементом взаимодействия НЕАФК с другими странами. Делегаты сочли целесообразным разделить статус СДНС на две категории: тех, кто намерен осуществлять промысел и научные исследования в районах НЕАФК и тех, кто стремится к общему сотрудничеству с комиссией.

Кроме того, на заседании рассмотрели резолюцию Генассамблеи Организации Объединенных Наций по устойчивому рыболовству, проект соглашения ООН по сохранению и устойчивому использованию разнообразия водных биоресурсов (биологического разнообразия в районах за пределами национальной юрисдикции) и другие аспекты взаимодействия с ООН.

Fishnews