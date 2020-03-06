06 марта 2020 года

Браконьерский краб прятался в лесу

В Приморском крае пограничники нашли очередной незаконный «цех» по переработке краба. Производство располагалось в лесном массиве недалеко от поселка Терней – под открытым небом.

На берегу реки находились чан для варки, дизель-генератор, промысловые корзины, картонные коробки, весы и двадцать мешков с крабом разных видов. Находящийся на месте нелегального производства местный житель не смог подтвердить законность происхождения улова. Как рассказали Fishnews в пресс-группе краевого погрануправления, изъято почти 900 крабов общим весом более 1,6 тонны.

Еще свыше 200 кг нелегальных морепродуктов пограничники и сотрудники полиции обнаружили в автомобиле, остановленном на трассе Находка – Лазо – Ольга - Кавалерово. В машине находились коробки с конечностями камчатского краба, волосатым крабом и крабовым мясом. Документов на продукцию у водителя не было.

Проводятся разбирательства, по окончании которых будут приняты процессуальные решения.

Fishnews