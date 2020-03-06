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Состояние и прогноз изменений экосистемы Баренцева море обсуждались на заседании рабочей группы ИКЕС. Фото пресс-службы ВНИРО

Баренцевоморская рыба не останется голодной

Ученые России и Норвегии проанализировали состояние экосистем Баренцева моря в 2019 г. Температурный фон оказался повышенным, а запасы основных промысловых видов донных рыб – удовлетворительные.

Текущее состояние и прогноз изменений экосистемы в этом важнейшем промысловом районе обсуждались на заседании рабочей группы ИКЕС по комплексной оценке Баренцева моря (WGIBAR). Мероприятие в Бергенском институте морских исследований (Норвегия) собрало специалистов по океанографии, оценкам запасов водных биоресурсов, экосистемному моделированию и загрязнению из Бергена, Тромсё и Мурманска (Полярный филиал ВНИРО).

По наблюдениям ученых, в 2019 г. на акватории сохранился повышенный температурный фон на уровне теплых лет и достаточно низкая ледовитость. Состояние сообществ зоопланктона в Баренцевом море создает благоприятные условия для питания пелагических рыб, а также молоди донных рыб. Запасы основных промысловых видов донных рыб удовлетворительные, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Участники встречи также рассмотрели методические вопросы, связанные с выполнением комплексного экосистемного анализа. Исследователи представили презентации по использованию методов трендового анализа и сценариям для модельных оценок экосистемных рисков, связанных как с изменением климата, так и с различными видами хозяйственной деятельности.

Fishnews

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