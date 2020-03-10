10 марта 2020 года

На Кубани продолжат «лечить» лиманы

В Краснодарском крае для восстановления азовских лиманов в этом году расчистят восемь каналов. Также запланированы выпуски в водоемы растительноядных рыб.

Мелиоративные работы будут проводиться в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 гг.», сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона.

«С 2017 года в рамках биологической мелиорации в азовские лиманы выпущено почти 6 млн экземпляров растительноядных рыб, в рамках технических мелиоративных работ расчищен один из ключевых каналов в Темрюкском районе. В этом году проведем очередной этап всех мелиоративных работ, что в перспективе позволит наладить рыбный промысел в азовских водоемах. На эти цели выделено 218 млн рублей», – рассказал заместитель губернатора Андрей Коробка на заседании оперативного штаба по охране водных биоресурсов.

Он отметил, что на 2020 г. запланировано расчистить восемь водных объектов лиманной зоны в Темрюкском, Калининском, Славянском и Приморско-Ахтарском районах. Кроме того, в водоемы собираются выпустить не менее 3 млн растительноядных рыб.

Fishnews