10 марта 2020 года

К западу от Урала паводок ожидается ранним и слабым

На внутренних водоемах европейской части страны лед сойдет преждевременно, а половодье в основном будет низким, прогнозирует Росгидромет. Причинами называют аномально теплую зиму и раннее таяние снега.

Количество осадков зимой 2019-2020 гг. на западе и северо-западе России превысило норму для этого времени года на 30-40%, в центральной части было близким к норме, на юге – на 30% меньше ее, сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды РФ.

К началу марта запасы снега в бассейнах рек составили от 2% до 38% нормы. При этом устойчивый снежный покров не образовался, а в бассейне Верхней и Средней Оки к началу весны снег практически сошел. В бассейне Дона максимум снега наблюдали в середине февраля – порядка 40-65% нормы. Однако к началу марта снег здесь также практически полностью сошел, незначительно сохранившись в верховьях рек. Почва увлажнена от умеренного уровня до избыточного и промерзла в основном слабо.

Из-за экстремально теплой зимы процесс ледообразования на большинстве рек юга, запада и центра европейской части России был неравномерным и прерывистым. К началу марта лед полностью растаял на Верхней и Нижней Волге, Верхней и Средней Оке, на Дону, Верхнем и Среднем Днепре и его притоках Соже и Десне, а также на Западной Двине. Неполный ледостав сохраняется лишь на Нижней Оке и на Суре ниже Алатыря.

По расчетам Росгидромета, в конце марта на 12 дней раньше нормы вскроются ото льда Нижняя Ока и Сура ниже Алатыря. На 20 дней раньше нормы очистятся ото льда Саратовское и Волгоградское водохранилища. Ожидается, что во второй декаде апреля на 10 дней раньше нормы растает лед на Куйбышевском водохранилище.

Половодье на реках юга, запада и центра страны ожидается низким, а его максимумы в бассейнах Дона и Оки предположительно будут на 7-10 м ниже обычных. Однако в бассейне озера Ильмень из-за высокой зимней водности возможны подъемы уровней воды в реках до неблагоприятных, а местами даже до опасных отметок.

Fishnews