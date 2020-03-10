10 марта 2020 года

Крым встретил весну с хорошими уловами

Рыбопромышленники Крымского полуострова, несмотря на сложные погодные условия, к 1 марта освоили свыше 12,8 тыс. тонн водных биоресурсов. Это на 2 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Данные опубликовало Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства. По его информации, в Черном море добыто более 12,1 тыс. тонн хамсы (уровень 2019 г. – 9,5 тыс. тонн), 3,6 тыс. тонн шпрота (в прошлом году на эту дату лов еще не велся), 16 тонн камбалы-калкана (за аналогичный период 2019 г. – 12,6 тонны).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АЧТУ, в Азовском море идет рекордное освоение черноморско-азовской проходной сельди – к марту поймано 34,7 тонны. Уровень прошлого года превышен на 15 тонн.

Подходит к концу хамсовая путина, начавшаяся осенью 2019 г. Крымские рыбаки готовятся к сезонному лову в Черном море шпрота разноглубинными тралами. Рекомендованный объем добычи на этот год составляет 23,5 тыс. тонн.

Fishnews