11 марта 2020 года

Росморречфлоту определили руководителя

Руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта назначен Александр Пошивай. Он исполнял обязанности главы ведомства с ноября прошлого года.

В ноябре правительство разделило полномочия заместителя министра транспорта и руководителя Росморречфлота. В результате занимавший «двойную» должность Юрий Цветков остался замглавы Минтранса.

Александр Пошивай назначен руководителем Росморречфлота распоряжением правительства от 6 марта 2020 г. № 531, сообщает корреспондент Fishnews.

По информации пресс-службы ведомства, Александр Пошивай родился 24 августа 1958 г. в Ленинграде. В 1981 г. окончил Ленинградское высшее инженерное училище им. адмирала С.О. Макарова по специальности «Судовождение на морских путях» с присвоением квалификации «Инженер-судоводитель»». В 2005 г. окончил Санкт-Петербургский университет МВД России с присвоением квалификации «Экономист».

С апреля 1981 г. по январь 1992 г. работал на судах Балтийского морского пароходства (Ленинград). Капитан дальнего плавания.

В период с января 1992 г. по апрель 2008 г. занимал руководящие должности в предприятиях туристической индустрии, связанной с обеспечением морского круизного судоходства.

С апреля 2008 г. по апрель 2009 г. работал советником в Федеральном агентстве по рыболовству. С апреля 2009 г. по июнь 2010 г. – начальник административного управления Росрезерва. С июня 2010 г. по февраль 2011 г. – заместитель руководителя управления Росрезерва по Северо-Западному федеральному округу.

С февраля 2011 г. по март 2011 г. – заместитель начальника управления обеспечения судоходства Федерального агентства морского и речного транспорта. С марта 2011 г. по декабрь 2012 г. работал начальником этого управления.

С 3 декабря 2012 г. стал заместителем руководителя Росморречфлота. 26 ноября 2019 г. был назначен врио руководителя федерального агентства.

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