11 марта 2020 года

Морякам прописали меры по борьбе с коронавирусом

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС в Приморском крае выпустила решение по недопущению распространения коронавируса. Сюда вошли и задачи, которые распространяются на организацию работы флота.

Решение Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Приморского края от 5 марта 2020 г. № 19 опубликовало Приморское территориальное управление Росрыболовства. Документ подписал губернатор, председатель комиссии Олег Кожемяко.

Как сообщает корреспондент Fishnews, решение выпустили в рамках принятого в начале марта постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой. Главам регионов было поручено обеспечить организацию и проведение мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавируса (COVID-19).

Комиссия поставила задачи в том числе Приморскому теруправлению Росрыболовства и краевому агентству по рыболовству. Это введение временных ограничений схода на берег плавсостава судов в портах Китая, Южной Кореи и Японии; ограничение контактов экипажей при перегрузке продукции в море на период до 14 дней с момента выхода из китайских, корейских и японских портов; организация мероприятий по контролю здоровья членов экипажей.

Меры обязательны для всех структур, которые участвуют в предотвращении заноса опасной инфекции, уточнили в пресс-службе краевого правительства.

Fishnews