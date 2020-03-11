11 марта 2020 года

Пять озер Ленинградской области предлагают аквафермерам

Северо-Западное теруправление Росрыболовства выставило на аукцион пять озер в Ленинградской области под пастбищную аквакультуру. Заявки можно подавать по 10 апреля, торги запланированы на 16 апреля.

Озеро Голубое, согласно аукционной документации, расположено в Выборгском районе. Оно имеет площадь 32,5 га и предлагается по стартовой цене в 260 тыс. рублей.

Остальные озера – Нарядное, Журавлевское, Борисовское, Воробьево – находятся в Приозерском районе. Площади этих водоемов – от 105 до 335 га, начальные цены – от 336 тыс. до 1 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Еще один лот аукциона – участок под индустриальное рыбоводство на ручье Мокром в Тихвинском районе. РВУ имеет маленькие площадь (0,1 га) и начальную цену (800 рублей).

По итогам торгов заключат договоры пользования: участки на ручье и озере Голубом предоставляются на 10 лет, остальные участки – на 25 лет.

Fishnews