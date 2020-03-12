12 марта 2020 года

Российские рыбаки взяли первый в этом году миллион тонн

К 11 марта отечественные рыбопромышленники добыли более 1,04 млн тонн водных биоресурсов, почти на 11% превысив уровень прошлого года. Уловы в плюсе во всех рыбохозяйственных бассейнах страны.

На Дальнем Востоке объем добычи достиг 796,62 тыс. тонн, это на 12,6% больше, чем за аналогичный период 2019 г. Промысел минтая принес 633,65 тыс. тонн, прибавка составила почти 64 тыс. тонн. Трески поймано 42,52 тыс. тонн (+12,34 тыс. тонн), сельди – 56,95 тыс. тонн (+3,15 тыс. тонн), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов почти на 19,7% к уровню прошлого года – до 102,68 тыс. тонн. На промысле трески добыто около 76,24 тыс. тонн – на 11,06 тыс. тонн больше результата на отчетную дату 2019 г. Вылов пикши увеличился до 15,65 тыс. тонн (+3,5 тыс. тонн).

В Западном бассейне объем добычи водных биоресурсов составил 19,56 тыс. тонн – это почти на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Шпрота освоено 12,39 тыс. тонн, уровень 2019 г. превышен на 0,94 тыс. тонн. Вылов балтийской сельди составил около 6,84 тыс. тонн (+1,35 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне добыто 18,06 тыс. тонн ВБР, прибавка к показателю на отчетную дату прошлого года составила 1,3%. Хамсы поймано 16,23 тыс. тонн (+1,6 тыс. тонн), тюльки – 0,4 тыс. тонн (-1,05 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне уловы выросли до 4,91 тыс. тонн – это на 4,21 тыс. тонн выше уровня 2019 г. Кильки освоено 3,42 тыс. тонн – на 3,39 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пресноводных видов водных биоресурсов добыли 0,44 тыс. тонн (-0,07 тыс. тонн).

В зонах иностранных государств российский флот нарастил вылов на 10% к уровню 2019 г. – до 61,5 тыс. тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана поймали 40,7 тыс. тонн (-27%).

Fishnews