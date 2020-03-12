12 марта 2020 года

Промысел омуля пресекли на Байкале

В Бурятии на озере Байкал инспекторы рыбоохраны задержали добытчиков омуля. Изъята ценная рыба и запрещенные орудия лова - сети кустарного производства, ущерб водным биоресурсам превысил 877 тыс. рублей.

Рейд проводился в границах Кабанского района. У граждан, нарушивших запрет на вылов байкальского омуля, изъяли 241 экземпляр этой рыбы, сообщили Fishnews в пресс-службе Ангаро-Байкальского теруправления Росрыболовства.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 части 3 УК РФ (незаконный вылов группой лиц с причинением крупного ущерба).

Fishnews