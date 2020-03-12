12 марта 2020 года

В Приморье собираются упразднить рыбохозяйственный совет

Краевые власти предложили упразднить Приморский рыбохозяйственный совет, ссылаясь на то, что в этом органе уже нет нужды. Законопроект находится на рассмотрении в региональном парламенте.

В региональный закон «О рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае» предлагается внести изменения. В феврале проект поправок направил на рассмотрение законодательного собрания Приморья губернатор Олег Кожемяко.

Из закона планируется исключить статью о Приморском рыбохозяйственном совете – коллегиальном совещательном органе, который был создан для рассмотрения вопросов отрасли.

С 2005 г., когда был сформирован ПРХС, законодательство изменилось, часть полномочий по регулированию промысла перешла от регионов к федеральному центру, говорится в пояснительной записке к проекту.

Работа совета больше не актуальна и в связи с тем, что в крае появились новые органы для обсуждения вопросов отрасли – например, Общественный экспертный совет по рыбному хозяйству, указали разработчики изменений. Также отмечено, что проекты нормативно-правовых актов сейчас можно обсуждать на портале regulation.gov.ru.

Fishnews