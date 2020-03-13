13 марта 2020 года

Подготовка ОДУ прошла очередной этап

В Росрыболовстве совет директоров отраслевых НИИ одобрил общие допустимые уловы водных биоресурсов на 2021 г. Предполагается увеличить ОДУ основных промысловых видов рыб.

Общий допустимый улов трески увеличится на 32 тыс. тонн, до 212,88 тыс. тонн (+18%), минтая - на 143 тыс. тонн, до 1,977 млн тонн (+8%), тихоокеанской сельди - на 43,1 тыс. тонн, до 354,57 тыс. тонн (+14%), шпрота – на 3 тыс. тонн, до 45,5 тыс. тонн (+7%), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По информации федерального агентства, ОДУ других видов останется на среднемноголетнем уровне.

Основу прогнозируемого на 2021 г. суммарного общего допустимого улова морских и пресноводных видов традиционно составляет Дальневосточный бассейн - 94,7% (или 3,033 млн тонн).

Fishnews