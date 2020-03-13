13 марта 2020 года

Нелегальный трепанговый бизнес влетел в копеечку

В Приморском крае суд удовлетворил иск военного прокурора о взыскании с местного жителя 6,9 млн рублей за ущерб, причиненный морским биоресурсам. Мужчина организовал незаконное производство продукции из трепанга.

Военная прокуратура Тихоокеанского флота установила, что Хасанский районный суд оштрафовал приморца на 525 тыс. рублей. Наказание было назначено за административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство).

«Мужчина был признан виновным в незаконных приемке, обработке и хранении более 10 тыс. особей дальневосточного трепанга без разрешительных документов. Ущерб государству, по оценке специалистов, составил почти 7 млн рублей», - сообщили Fishnews в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Для взыскания этой суммы военный прокурор флота подал иск. Суд удовлетворил эти требования и постановил взыскать с жителя края 6,9 млн рублей в доход государства.

Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле ведомства.

Fishnews