13 марта 2020 года

Лучших рыболовов Томской области определит состязание

В Томской области 14 марта состоится фестиваль «Народная рыбалка». Он пройдет на озере Родниковом в Шегарском районе, в программе – соревнования по ловле на мормышку со льда.

Также запланировано множество развлекательных мероприятий: желающие смогут объединиться в самом большом хороводе области, принять участие в спортивно-игровой программе «Молодецкие забавы», поболеть за участников кросса на мотобуксировщиках, увидеть выступления собак от региональной федерации кинологического спорта. Для самых маленьких приготовлена детская рыбалка из бассейнов, мастер-классы и экологические игры. На центральной сцене фестиваля будут выступать лучшие творческие коллективы области.

Как сообщили Fishnews в региональном департаменте охотничьего и рыбного хозяйства, рыбацкие соревнования пройдут с 12:00 до 14:00. Обладатель самого большого улова получит звание «Народный рыбак 2020 года» и надувную лодку с мотором. Участникам, занявшим с 1 по 10 место в группах по номинациям, вручат кубки, медали, грамоты и ценные подарки.

Подробнее почитать о фестивале можно на сайте мероприятия. Состязание будет проводиться по нескольким номинациям: «Юноши/девушки 14-17 лет», «Женщины 18 лет и старше», «Мужчины 18-60 лет», «Мужчины 60 лет и старше», «Мастера», «Войсковая часть 3478, «Семейные команды».

Fishnews