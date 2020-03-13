13 марта 2020 года

Озера Западной Сибири ждут своих рыбоводов

Нижнеобское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион 4 рыбоводных участка в Тюменской области под пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 13 мая.

Согласно аукционной документации, РВУ площадью от 50 до 987 га предлагаются по начальным ценам от 40 тыс. до 790 тыс. рублей. Участки расположены на озерах в Сладковском, Уватском и Исетском муниципальных районах, сообщает корреспондент Fishnews.

Торги предполагается провести 21 мая в Тюмени. Победителям предложат заключить договоры пользования на 25 лет.

Fishnews