16 марта 2020 года

В Крыму готовятся запустить скорую помощь для дельфинов

На территории Крымского полуострова в июне планируется ввести в строй первый специализированный автомобиль для помощи выброшенным на берег дельфинам. Машину собираются оснастить ветеринарным и диагностическим оборудованием, а также системой для перевозки животных.

Ежегодно на побережье Крымского полуострова обнаруживают выброшенных на берег живых дельфинов, сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства. В ТУ обратили внимание, что пострадавшему животному необходимо оказать правильную медицинскую помощь и не навредить.

По информации центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море», летом на полуострове начнет работать первый специализированный автомобиль для оказания помощи дельфинам. Это будет выездная лаборатория, оснащенная ветеринарным и диагностическим оборудованием, а также специально разработанной системой для комфортной транспортировки млекопитающих.

Предполагается оказывать помощь выброшенным на берег дельфинам на месте. Специалисты смогут проводить ряд диагностических мероприятий, в том числе УЗИ и исследования крови. Если потребуется, животное перевезут для лечения в более подходящих условиях.

Работу этой выездной лаборатории планируется начать в июне. Впоследствии транспорт и оборудование собираются использовать для перевозки, диагностики и лечения китообразных в стационарном центре реабилитации, который планируется создать в Западном Крыму.

Специалисты – биологи, ветеринарные врачи и волонтеры – напоминают, что при обнаружении на берегу живого дельфина не нужно выталкивать его обратно в море. Больному или травмированному животному необходима специализированная медицинская помощь (телефоны в Крыму: +7(978)032-68-52, +7(916)409-01-48).

Если будет найден погибший дельфин, специалисты центра «Безмятежное Море» просят сфотографировать тело с нескольких ракурсов и отправить снимки на Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +7(978)032-68-52 или на почту sereneseadolphins@gmail.com. Эксперты прибудут выезжают для взятия проб, проведения лабораторных исследований и выяснения причин гибели животного. Информацию о давно умерших животных передадут в службы, ответственные за вывоз и утилизацию биологических отходов.

Fishnews