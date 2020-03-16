16 марта 2020 года

Водоемы Нижнего Поволжья распределят под аквафермы

Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства выставило на торги 27 участков в Астраханской области под пастбищную и индустриальную аквакультуру. Заявки принимаются до 13 апреля.

Согласно аукционной документации, РВУ расположены на внутренних водоемах Харабалинского, Лиманского, Наримановского, Приволжского, Камызякского, Икрянинского, Володарского районов. Площадь участков - от 0,3 до 192,8 га, стартовые цены - от 0,3 тыс. до 147 тыс. рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Акватории предоставляются на 25 лет на условиях обособленного водопользования. Аукцион предполагается провести 17 апреля в Астрахани.

Fishnews