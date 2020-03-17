17 марта 2020 года

Спасенную артемию вернут в озеро

В Алтайском крае изъяли 10,5 тонны цист артемии - они сохранили жизнеспособность и будут возвращены в естественную среду обитания. Нелегальные заготовители ценного ресурса пойдут под суд.

Добывали цисты артемии на Малиновом озере трое жителей одноименного поселка в августе-сентябре 2019 г., рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры. По информации надзорного ведомства, с помощью сачка браконьеры заготовили в общей сложности более 200 мешков ценного биоресурса.

Ущерб, по оценкам правоохранителей, превысил 7 млн рублей. Обвиняемые вину полностью признали, уголовное дело о браконьерстве направлено в суд.

Специалисты Алтайского филиала ВНИРО установили, что цисты сохранили жизнеспособность. Предполагается вернуть их в естественную среду в апреле – мае текущего года.

Fishnews