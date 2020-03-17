17 марта 2020 года

Сомали жалуется на браконьеров из Азии

Федеральное правительство Сомали призвало борющиеся с пиратством международные силы помочь в поимке 43 рыбацких судов Пакистана и Ирана. По утверждению властей африканского государства, этот флот ведет нелегальный промысел в сомалийских водах.

По информации Министерства рыболовства и морских ресурсов Сомали, браконьеры орудуют в прибрежье автономных районов Пунтленд и Галмудуг, сообщает корреспондент Fishnews.

Правительство республики обвинило Пакистан и Иран в потворстве ННН-промыслу. Как пишет издание Somali Affairs, власти африканского государства обещали преследовать нелегальных рыбаков, а после поимки оштрафовать на крупные суммы.

Министр рыболовства и морских ресурсов Абдуллахи Бидхаан Варсаме предупредил, что сомалийские пираты могут вновь начать промышлять в водах Африканского Рога из-за увеличения незаконного промысла в водах республики.

Fishnews