17 марта 2020 года

Правительство и ЦБ пообещали бизнесу поддержку в условиях коронавируса

Правительство рассказало о мерах поддержки уязвимых в нынешних условиях отраслей экономики, прежде всего туристической и транспортной. Центробанк заявил, что готов принимать меры по обеспечению финансовой стабильности этих и других сфер.

Правительство и Банк России опубликовали информацию о мерах, которые решено принимать для обеспечения устойчивости экономического развития. «Правительство и Центральный банк Российской Федерации принимают оперативные меры против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках», – говорится в сообщении.

Центробанк привел три приоритетных задачи, на достижение которых направлены пакет принимаемых совместно с правительством мер. Это обеспечение финансовой стабильности, поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики.

Правительство заявило о планах поддержки туризма и авиаперевозок – отраслей, которые уже ощутили на себе серьезный удар из-за пандемии коронавируса.

«Банк России предоставил банкам возможность работать с заемщиками в сфере транспорта и туризма (кредитовать или реструктурировать кредиты) без ухудшения оценок их финансового положения. Со своей стороны правительство будет предоставлять государственные гарантии в целях реструктуризации и пролонгации кредитов. Эти меры позволят реструктурировать и пролонгировать кредиты, чтобы долговая нагрузка не стала фактором снижения стабильности компаний этих отраслей», – сказано в пресс-релизе.

При этом Центробанк пообещал «в случае появления новых отраслей, испытывающих серьезные временные трудности, связанные с распространением коронавируса или мерами по ограничению его распространения» оперативно распространить аналогичные меры по неухудшению оценки финансового положения и на эти сферы.

«Также Банк России в случае необходимости будет готов принимать и другие регуляторные меры, направленные на смягчение подстройки финансовой системы и экономики к новым условиям», – заявили в ЦБ.

Правительство утвердит обновленный список системно значимых компаний. Совместно с Банком России создана специальная группа по мониторингу их финансового состояния. Решения о мерах допподержки по компаниям из этого списка штаб будет принимать при необходимости.

Как сообщает корреспондент Fishnews, власти пообещали расширить программы кредитования малых и средних предприятий. Снимаются ограничения по видам кредитования и отраслям, увеличивается размер субсидий. При этом объем субсидирования по кредитам сроком до двух лет увеличивается на 1 процентный пункт. Также расширяются программы гарантийной поддержки кредитования малых и средних предприятий со стороны Корпорации МСП.

Правительство вместе с региональными властями также планирует ввести отсрочку по уплате арендных платежей на срок три месяца для субъектов МСП — арендаторов государственного или муниципального имущества.

Среди приоритетов заявлено обеспечение стабильной работы торговой отрасли. Правительство будет на ежедневной основе оценивать ситуацию и при необходимости готово реализовать дополнительные меры поддержки в целях обеспечения достаточных запасов социально значимой продукции, в том числе предоставление краткосрочных льготных кредитов на пополнение оборотных средств.

Также принято решение об обнулении импортных пошлин и расширении практики использования таможней «зеленого коридора» по отдельным видам социально значимых товаров.

«Полный экономический эффект от происходящих событий на настоящий момент не может быть предсказан, поэтому пакет реализуемых мер будет расширяться в случае необходимости», – говорится в сообщении.

Fishnews