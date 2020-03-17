Новости
Здание Банка России. Фото пресс-службы ЦБ

Правительство и ЦБ пообещали бизнесу поддержку в условиях коронавируса

Правительство рассказало о мерах поддержки уязвимых в нынешних условиях отраслей экономики, прежде всего туристической и транспортной. Центробанк заявил, что готов принимать меры по обеспечению финансовой стабильности этих и других сфер.

Правительство и Банк России опубликовали информацию о мерах, которые решено принимать для обеспечения устойчивости экономического развития. «Правительство и Центральный банк Российской Федерации принимают оперативные меры против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках», – говорится в сообщении.

Центробанк привел три приоритетных задачи, на достижение которых направлены пакет принимаемых совместно с правительством мер. Это обеспечение финансовой стабильности, поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики.

Правительство заявило о планах поддержки туризма и авиаперевозок – отраслей, которые уже ощутили на себе серьезный удар из-за пандемии коронавируса.

«Банк России предоставил банкам возможность работать с заемщиками в сфере транспорта и туризма (кредитовать или реструктурировать кредиты) без ухудшения оценок их финансового положения. Со своей стороны правительство будет предоставлять государственные гарантии в целях реструктуризации и пролонгации кредитов. Эти меры позволят реструктурировать и пролонгировать кредиты, чтобы долговая нагрузка не стала фактором снижения стабильности компаний этих отраслей», – сказано в пресс-релизе.

При этом Центробанк пообещал «в случае появления новых отраслей, испытывающих серьезные временные трудности, связанные с распространением коронавируса или мерами по ограничению его распространения» оперативно распространить аналогичные меры по неухудшению оценки финансового положения и на эти сферы.

«Также Банк России в случае необходимости будет готов принимать и другие регуляторные меры, направленные на смягчение подстройки финансовой системы и экономики к новым условиям», – заявили в ЦБ.

Правительство утвердит обновленный список системно значимых компаний. Совместно с Банком России создана специальная группа по мониторингу их финансового состояния. Решения о мерах допподержки по компаниям из этого списка штаб будет принимать при необходимости.

Как сообщает корреспондент Fishnews, власти пообещали расширить программы кредитования малых и средних предприятий. Снимаются ограничения по видам кредитования и отраслям, увеличивается размер субсидий. При этом объем субсидирования по кредитам сроком до двух лет увеличивается на 1 процентный пункт. Также расширяются программы гарантийной поддержки кредитования малых и средних предприятий со стороны Корпорации МСП.

Правительство вместе с региональными властями также планирует ввести отсрочку по уплате арендных платежей на срок три месяца для субъектов МСП — арендаторов государственного или муниципального имущества.

Среди приоритетов заявлено обеспечение стабильной работы торговой отрасли. Правительство будет на ежедневной основе оценивать ситуацию и при необходимости готово реализовать дополнительные меры поддержки в целях обеспечения достаточных запасов социально значимой продукции, в том числе предоставление краткосрочных льготных кредитов на пополнение оборотных средств.

Также принято решение об обнулении импортных пошлин и расширении практики использования таможней «зеленого коридора» по отдельным видам социально значимых товаров.

«Полный экономический эффект от происходящих событий на настоящий момент не может быть предсказан, поэтому пакет реализуемых мер будет расширяться в случае необходимости», – говорится в сообщении.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительствотаможня
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Александр КОЗЛОВ

Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир КАШИН

Председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам

Владимир КАШИН

Мы не допустим дестабилизации рыбохозяйственного комплекса

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Важно, чтобы суда под инвестквоты вовремя вступили в строй

Все материалы

Интервью

Руководитель Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Самир КУЛИЕВ

Руководитель Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства

Самир КУЛИЕВ

На Сахалине решают вопрос с любительским рыболовством

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий СОКОЛОВ

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству

Василий СОКОЛОВ

Нормативная база не всегда поспевает за бизнесом

Директор агентства по рыболовству Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

Директор агентства по рыболовству Приморского края

Сергей НАСТАВШЕВ

Рыбакам Приморья прошлый год принес хорошие уловы

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая»

Дмитрий АНТОНЕНКО

«Океаническая» уже собрала важные сведения

Все интервью

Личное мнение

Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот» Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот»

Сергей НЕСВЕТОВ

Верфи переоценили свои силы

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Особый взгляд на лососевую путину

Все материалы

Крупным планом

ФАС вышла на новый виток «рыбных» инициатив

ФАС вышла на новый виток «рыбных» инициатив

Рыбоводный участок в Подмосковье

Один аквафермер на торгах не воин?

Амур в ожидании непростых решений

Амур в ожидании непростых решений

Вопросы судостроения и судоремонта Приморского края обсудили на совещании во Владивостоке

Приморье озаботилось судоремонтом

Все материалы

События

На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» стала еще популярнее

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.