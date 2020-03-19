19 марта 2020 года

Дагестанская севрюга не доехала до Ставрополья

Полицейские Республики Дагестан нашли более 600 кг «краснокнижной» севрюги в тайнике грузовика. Ценную рыбу, по словам водителя, везли на продажу в Ставропольский край.

На подозрительную машину правоохранители обратили внимание на посту полиции в Ногайском районе. При проверке грузовика полицейские заметили, что внутри кузов значительно меньше, чем снаружи. В ходе дальнейшего обследования был найден тайник с рыбой осетровых пород общим весом 620 кг, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального управления МВД.

Водителя – жителя республики - доставили в местный отдел полиции, а содержимое тайника сдали на экспертизу. Результаты показали, что обнаруженная рыба – севрюга (она занесена в Красную книгу России и запрещена к вылову).

Подозреваемый рассказал, что приобрел рыбу в Кизлярском районе у ранее незнакомых лиц и планировал перепродать в Ставропольском крае. По словам мужчины, машину он приобрел почти два года назад уже с тайником, но ранее подобным не занимался.

Следствию предстоит установить все обстоятельства преступления и проверить достоверность этих показаний. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ).

Fishnews