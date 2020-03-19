19 марта 2020 года

Индия собирается бороться с потерями уловов

Индийские рыбаки, по подсчетам профильного министерства, теряют около 20% своих уловов – больше, чем отправляют на экспорт. Правительство республики намерено решать эту проблему строительством холодильных складов и заводов по производству льда.

Министр животноводства, молочной промышленности и рыболовства Индии Гирираджа Сингха заявил о планах правительства потратить 500 млрд рупий (6,7 млрд долларов) в течение пяти лет для снижения потерь уловов с 20% до 10%.

По словам министра, ежегодные потери оцениваются в 610 млрд рупий (8,2 млрд долларов) – больше, чем Индия отправляет на экспорт, пишет издание Times of India. Оно отмечает, что пять лет назад потери доходили до 30%.

Причинами этого власти называют неправильное обращение с продукцией, проблемы с упаковкой и логистикой, а также недостаток холодильных складов. Правительство уже одобрило строительство 191 фабрики по производству льда, еще 112 таких фабрик с морозильными складами и приобретение 206 рефрижераторных грузовиков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, производство продукции из водных биоресурсов в Индии в 2018-2019 финансовом году составило 13,4 млн тонн. На экспорт отправились 1,4 млн тонн стоимостью 465,89 млрд рупий (6,3 млрд долларов).

При этом в море добывают 29% уловов, а 71%, - во внутренних водах. Это соотношение было полностью обратным в 1950-1951 гг. Изменение структуры рыболовства объясняют нехваткой морских судов и прибрежной инфраструктуры.

Fishnews