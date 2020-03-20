20 марта 2020 года

Депутаты проголосовали за гарантии для капиталовложений

Госдума приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, направленных на защиту инвестиций. Инвестору, заключившему договор с государством, гарантируют неизменность условий ведения бизнеса.

Новый закон по поддержке бизнеса распространяется на инвесторов, заключивших с государством соглашение о защите и поощрении капиталовложений, сообщили Fishnews в пресс-службе Госдумы. Срок соглашения - 6, 15 или 20 лет. При этом объем необходимых капвложений дифференцирован по отраслям: не менее 250 млн рублей в сфере здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, 500 млн рублей – в сфере цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства, 1,5 млрд рублей – в сфере обрабатывающего производства, 5 млрд рублей – в иных отраслях, кроме игорного бизнеса, производства табачных изделий и алкогольной продукции, жидкого топлива, добычи нефти и газа.

Законы предусматривают предоставление инвестору на оговоренный в соглашении срок неизменности налоговых условий (по налогу на прибыль организаций, на имущество организаций, срокам уплаты и порядка возмещения НДС, новым налогам и сборам), условий землепользования и градостроительной деятельности.

Fishnews