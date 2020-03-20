Правилами рыболовства займется специальная рабочая группа
При Северо-Западном теруправлении Росрыболовства теперь будет действовать рабочая группа по внесению изменений в правила рыболовства для Северного и Западного бассейнов.
Председателем рабочей группы назначен заместитель руководителя теруправления Андрей Яковлев, сообщили Fishnews в пресс-службе СЗТУ. В новый орган вошли представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, отраслевой науки и другие эксперты.
19 марта глава теруправления Александр Христенко провел первое заседание рабочей группы. Он предложил участникам встречи сконцентрироваться на подготовке предложений, уделив особое внимание сохранению водных биоресурсов.
В соответствии с положением о рабочей группе заседания будут проходить не реже одного раза в квартал.
Fishnews