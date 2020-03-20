20 марта 2020 года

Государство намерено софинансировать создание инфраструктуры в Арктике

Правительство утвердило порядок отбора инвестпроектов на территории Арктики для оказания господдержки. Учитываться будут социально-экономическая ориентированность проектов и объем инвестиций.

Соответствующее постановление правительства размещено на портале официального опубликования нормативных правовых актов, сообщает корреспондент Fishnews. Документ разработало Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Согласно правилам, прошедшие отбор инвестпроекты смогут претендовать на субсидирование до 20% от заявленных частных инвестиций в создание объектов инфраструктуры.

Предусмотрено, что такой проект должен быть нацелен на социально-экономическое развитие арктической территории, предполагать создание новых рабочих мест. Объем капиталовложений должен быть свыше 300 млн рублей. Обязательные требования к инвестору - опыт реализации инвестпроектов, регистрация компании в арктической зоне, отсутствие долгов. Организация не должна находиться в состоянии банкротства или реструктуризации.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития, старт отбора проектов для софинансирования объявят в ближайшее время.

Fishnews