20 марта 2020 года

Научный флот ТИНРО отмечает юбилей

В музее Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) во Владивостоке прошла лекция, посвященная 25-летию базы исследовательского флота института. Об экспедициях, трудностях, современных задачах и перспективах БИФ рассказали корреспонденту Fishnews и другим слушателям.

Начальник плавбазы исследовательского флота ТИНРО Лев Свиридов особо отметил: БИФ - продукт новой истории России. Докладчик рассказал о процессе смены принципов собственности после распада СССР, когда все производственные организации акционировались. Не стало исключением и ТУРНИФ, имевшее 5 РС, переделанных под водолазные шхуны, и 5 судов типа «Атлантик» 833-го проекта. Эти суда, попавшие на Дальний Восток с немецких верфей, построены в 1987 г. и до сих пор в строю.

Когда ТУРНИФ начало акционироваться, оказалось, что ему не нужен научный флот и от судов решили избавиться. Вероятно, так бы и случилось, если бы не инициатива Льва Бочарова и Валерия Курина, которые доказали необходимость передачи этих судов ТИНРО. Кроме того, была создана структура, занимавшаяся подготовкой судов для работы в научных экспедициях. В итоге, после многочисленных совещаний, появился приказ от 14 марта 1995 г., определявший создание БИФ. Процесс затянулся до конца 1994 г. Крупнейшее судно базы – «Капитан Иленчук».

Суда БИФ Лев Свиридов охарактеризовал как комфортные, у них мощные двигатели, хорошее электронасыщение и мощные траловые комплексы. Благодаря межправительственным соглашениям с японцами появлялись компенсационные средства, на которые Росрыболовство приобретало новую технику.

Говоря о перспективах, докладчик заявил, что в этом году будет заложено два новых научных судна из предполагаемых пяти - по параметрам больше, чем суда БИФ типа «Атлантик».

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