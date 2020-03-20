20 марта 2020 года

Акваторию в Самарской области предлагают под рыбоводство

Средневолжское теуправление Росрыболовства выставило на аукцион рыбоводный участок в Самарской области. Заявки принимаются до 24 апреля.

Согласно аукционной документации участок «Озеро Безымянное» площадью 11,6 га расположен в Волжском районе вблизи села Березовый Гай, сообщает корреспондент Fishnews. Акватория предлагается под пастбищную аквакультуру.

Победитель торгов получит РВУ на 25 лет на условиях совместного водопользования. Стартовая цена лота – 93 тыс. рублей. Аукцион предполагается провести 7 мая в Самаре.

Fishnews