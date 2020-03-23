23 марта 2020 года

Сахалинские МЧСники пришли на помощь нерпе

На Сахалине инспекторы ГИМС спасли заблудившегося тюленя – нерпа отошла от открытой воды более чем на 4,5 км. От зверька отогнали собак и отвезли его на санях в родную стихию.

Информация о найденном морском зверьке поступила патрулировавшим залив Мордвинова инспекторам. Как сообщили Fishnews в пресс-службе управления МЧС России по Сахалинской области, тюленя обнаружили на берегу озера Тунайча.

«Когда мы приехали, нерпу уже окружали одичавшие собаки. Их отогнали имевшимися сигнальными средствами. После этого встал вопрос о доставке зверька к морю. Примечательно, что до ближайшей открытой воды было четыре километра семьсот метров. И на пути ни одной полыньи мы не заметили. Остается загадкой, зачем нерпа проделала столь долгий путь посуху», - рассказал старший госинспектор группы патрульной службы регионального центра ГИМС Дмитрий Селин.

Инспекторы завернули животное в чехол от снегохода, погрузили в сани и довезли до устья протоки Красноармейской, соединяющей Тунайчу с Охотским морем. Чтобы пушистый путешественник не травмировался, один из патрульных находился в санях вместе с ним.

После прибытия на место нерпу выпустили на лед. Через короткое время морской зверь попал в родную стихию и ушел, шевельнув на прощание усами.

В управлении отметили: это не первый случай спасения морских млекопитающих сотрудниками МЧС России на Сахалине.

Fishnews