23 марта 2020 года

Транспортники призвали не оставлять мировую торговлю без морских путей

Международная федерация транспортников (ITF) и Международная палата судоходства (ICS) призывают обеспечить работу морского флота в условиях кризиса, вызванного распространением коронавируса.

Совместное письмо направлено Международной организации труда, Международной морской организации (IMO), Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Всемирной организации здравоохранения.

В письме говорится, что все моряки, вне зависимости от принадлежности к той или иной стране, должны считаться «ключевыми работниками». Авторы обращения подчеркивают: правительства стран - членов ООН должны понять важнейшую роль моряков в мировой торговле.

«В ситуации, когда пандемия COVID-19 сохраняется, жизненно важно, чтобы правительства всех стран сохранили морскую торговлю путем обеспечения доступа коммерческим судам к портам по всему миру и содействия перемещению и быстрой смене экипажей судов», - сказано в обращении.

ITF и ICS указывают на необходимость сохранения портов открытыми для захода коммерческих судов. Отмечено, что важно обеспечивать смену экипажей и их перемещения с как можно меньшими препятствиями, сообщает корреспондент Fishnews.

«Мы предлагаем, чтобы к профессиональным морякам, вне зависимости от их гражданства, относились как к другим «ключевым работникам», таким как экипажи самолетов и медицинские работники. В этой связи им должно быть уделено особое внимание, и, несмотря на необходимость соблюдения неотложных медицинских мер, к ним следует относиться с пониманием во время их перемещения на суда или возвращения с них», - считают авторы обращения.

ITF и ICS выступают за то, чтобы срочно обсудить вопрос на встречах высокого уровня. Также они просят власти стран – членов ООН найти решение проблемы совместно с национальными ассоциациями судовладельцев и профсоюзами моряков.

Fishnews