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Модельные водоемы зарыбили годовиками белого толстолобика. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Ученые АзНИИРХ исследовали эффект зарыблений

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО разработали методы оценки пополнения промзапаса объектов искусственного воспроизводства. В течение нескольких лет исследования велись с белым толстолобиком.

Работу проделал Краснодарский отдел АзНИИРХ. В качестве модельных водных объектов для исследований были выбраны водохранилище Волчьи ворота площадью 550 га и средней глубиной 5,2 м в Ставропольском крае, а также русловой водоем площадью 485 га и средней глубиной 4,2 м на реке Кирпили в Краснодарском крае. Зарыбление годовиками белого толстолобика провели весной 2017 г.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, среда обитания и кормовая база в течение всего периода выращивания были благоприятными для рыбы и обеспечивали достаточно высокие темпы ее роста. Абсолютный прирост массы толстолобика в Волчьих воротах составил 7,4 г в сутки, относительная скорость роста – 45,3%. В русловом водоеме на Кирпили - 6,4 г и 30,9% соответственно.

Эти исследования имеют большое значение для воспроизводства рыбных запасов, оценки эффективности работы рыбоводных предприятий, отметили в АзНИИРХ. Точные данные по показателям промыслового возврата позволяют делать расчеты по проектированию объемов промышленного рыборазведения (мощностей рыбоводных предприятий), давать оценку эффективности различных методов искусственного разведения рыб, а также прогнозировать состояние запасов и объемы вылова.

Полученные данные по промвозврату белого толстолобика позволили сформулировать предложения по внесению дополнений в Методику исчисления размера вреда, причиненного водным биоресурсам.

Fishnews

  • Модельные водоемы зарыбили годовиками белого толстолобика. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Ученые подсчитали прирост размера и веса рыбы. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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