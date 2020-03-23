23 марта 2020 года

Азербайджан изменил правила въезда для рыбы

Россельхознадзор сообщил об изменениях в законе «О рыболовстве» Азербайджана. Теперь решение о возможности экспорта рыбопродукции в республику принимается на основании инспекции завода специалистами Азербайджанского института пищевой безопасности.

«Статус ранее одобренных предприятий в ИС «Цербер» был изменен на «ограничено до получения права доступа от компетентного ведомства страны-импортера». Включение новых предприятий также приостановлено», - рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора

Ведомство получило ответ от Агентства продовольственной безопасности Азербайджана: 12 российских предприятий прошли инспекцию и одобрены для поставок рыбопродукции в республику.

Россельхознадзор инициировал переговоры о предоставлении переходного периода, в течение которого российские рыбоперерабатывающие предприятия, не прошедшие инспекцию, смогут поставлять свою продукцию в Азербайджан.

Fishnews