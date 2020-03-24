24 марта 2020 года

Пандемия вмешалась в мониторинг рыбного промысла США

Рыбацкие суда Соединенных Штатов на северо-востоке страны прекратили брать на борт научных наблюдателей. Эту меру ввело Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Пока запрет введен до 4 апреля, необходимость его продления будут оценивать еженедельно, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на материалы NOAA. Ограничение не повлияет на тех наблюдателей, которые уже находятся на судах в море.

Управление отмечает, что размещение наблюдателей на рыбацком флоте становится все более проблематичным. Введение новой меры объясняют не только заботой о здоровье экипажей, обслуживающего персонала и самих наблюдателей, но и необходимостью обеспечить бесперебойную работу американских рыбаков.

В NOAA подчеркнули: запрет установлен в соответствии с руководством о здравоохранении – как штатов, так и федерального правительства.

Кроме того, приостанавливаются все портовые инспекции судов. В то же время все требования к отчетности и уведомлению перед началом промысла остаются в силе. Продолжат наблюдать за рыболовной деятельностью и с помощью системы электронного мониторинга.

Fishnews