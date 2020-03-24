24 марта 2020 года

РК «Восток-1» оперативно пришел на помощь своим рыбакам

Рыболовецкий колхоз «Восток-1» рассказал об эвакуации экипажа с судна «Восток-2», загоревшегося в Охотском море. Работы проведены оперативно, угрозы для жизни и здоровья моряков нет.

Пожар возник на борту 24 марта, когда ярусолов «Восток-2» вел промысел в Охотском море (в точке с координатами 52°30′ с.ш. и 153°17′ в.д.), рассказали Fishnews в пресс-службе компании-судовладельца.

«В 3:14 утра капитан сообщил о возгорании кабельных трасс в помещении рыбного цеха. Так как горели кабели, выделялся сильно ядовитый дым, и помещение было моментально задымлено, дышать было невозможно. Силами экипажа возгорание локализовать и потушить не удалось. Капитаном были приняты своевременные меры, - подчеркнули в компании. - Из помещения были эвакуированы все находившиеся там люди».

Помещение обесточили и полностью загерметизировали. Погода была штормовая, ветер северный, 12-15 метров в секунду, высота волны - 3 метра.

В 3:40 в офисе компании был собран аварийный штаб, который принял меры по спасению «Востока-2» и его экипажа. С промысла сняли и направили на помощь два ярусолова - «Восток-1» и «Восток-8».

«Восток-1» подошел на место в 10:41 по владивостокскому времени, к этому моменту пожар охватил уже все аварийное судно. Штаб и капитан приняли решение эвакуировать экипаж в спасательные плоты.

В компании отметили, что капитан и команда «Востока 1» проявили большое мастерство и мужество: в сложную штормовую погоду выловили все три плота и приняли экипаж «Востока-2» в полном составе - 23 человека. Никто не пострадал.

«Восток-1» со спасенными следует в Северо-Курильск, там экипаж «Востока-2» высадят на берег, а затем доставят домой. Аварийный ярусолов не имеет хода, поэтому «Восток-8» будет обеспечивать безопасность судоходства в районе дрейфующего «Востока-2». А после установления хорошей погоды - отбуксирует его в Петропавловск-Камчатский.

О чрезвычайной ситуации проинформированы все надзорные органы и координационный спасательный центр. Сообщили о происшествии и родственникам моряков с «Востока-2».

Fishnews