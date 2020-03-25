25 марта 2020 года

Прибрежье и озера Карелии ждут рыбных садков

Пять рыбоводных участков в Республике Карелия выставило на аукцион Северо-Западное теруправление Росрыболовства. Все РВУ предназначены для индустриальной аквакультуры.

Согласно аукционной документации, участки площадью от 8 га до 135 га предлагаются по стартовым ценам от 63 тыс. до 376 тыс. рублей. Три озера площадью 42,3 га, 8 га и 7,9 га расположены в Муезерском, Сортавальском и Лоухском районах соответственно, сообщает корреспондент Fishnews. Два РВУ в Белом море – 124,7 га и 135,1 га – находятся в границах Лоухского района.

Заявки принимаются до 8 мая, торги предполагается провести 14 мая в Санкт-Петербурге.

Озерные участки предоставят победителям на 25 лет, а морские - на 10 лет. Все - на условиях совместного водопользования.

Fishnews