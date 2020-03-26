26 марта 2020 года

Рыбаки успешно завершают первый квартал

По данным отраслевой системы мониторинга, к 25 марта российские рыбаки выловили более 1,27 млн тонн водных биоресурсов, что на 6% выше уровня прошлого года. Показатели выросли по всем рыбохозяйственным бассейнам.

В Дальневосточном бассейне суммарный вылов уверенно движется к миллиону тонн - к 25 марта добыто 964,9 тыс. тонн, что на 6,8% больше, чем год назад. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, на промысле минтая уловы превысили 786,8 тыс. тонн – увеличение на 44,2 тыс. тонн. Вылов трески вырос на 8,7 тыс. тонн – до 47,6 тыс. тонн, сельди добыто 57,1 тыс. тонн – рост почти на 3,3 тыс. тонн.

На Северном бассейне рыбаки успешно осваивают увеличенные по сравнению с прошлым годом квоты: вылов вырос на 11,3% – до 125,7 тыс. тонн. На счету промысловиков уже 93,5 тыс. тонн трески и 18,6 тыс. тонн пикши, что, соответственно, на 6,7 тыс. тонн и 3,2 тыс. тонн больше, чем год назад.

В Западном бассейне уловы подросли по сравнению с уровнем 2019 г. почти на 9,4% – до 25,1 тыс. тонн. На промысле шпрота освоено 15,6 тыс. тонн, что примерно на 1 тыс. тонн выше показателя на отчетную дату прошлого года. Вылов балтийской сельди перевалил за 8,5 тыс. тонн (+1,31 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне рост менее существенный – на 3,8%, к 25 марта здесь добыто около 21 тыс. тонн. Рыбаки выловили 18,4 тыс. тонн хамсы – почти на 2 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. По тюльке, напротив, наблюдается снижение: добыло менее 0,7 тыс. тонн, что почти на 1 тыс. тонн уступает уровню 2019 г.

Зато в Волжско-Каспийском бассейне уловы растут кратно: добыто почти 7,6 тыс. тонн, что в 2,4 раза больше, чем на отчетную дату прошлого года. Вылов кильки подбирается к 4 тыс. тонн, тогда как на 25 марта 2019 г. уловов этой рыбы практически не было. Объемы добычи частиковых видов рыб превысили 2,1 тыс. тонн – почти на 0,4 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Промысел пресноводных видов идет почти вровень с аналогичным периодом прошлого года и совсем немного не дотягивает до 1,2 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств российские суда нарастили вылов на 8,2% – до 68,8 тыс. тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто еще 56,8 тыс. тонн, что на 20% ниже уровня 2019 г.

Fishnews