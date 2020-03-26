26 марта 2020 года

Омулевый браконьер «поймал» судимость на Селенге

В Тарбагатайском районе Бурятии вынесли приговор местному жителю за незаконный вылов омуля. Наказанием стал условный срок, также суд обязал браконьера возместить нанесенный ущерб – более 70 тыс. рублей.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов в местах нереста и на миграционных путях к ним).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, в октябре прошлого года браконьер, заведомо зная о запрете на добычу байкальского омуля, установил в реке Селенга сеть и выловил 10 экземпляров этой рыбы. По данным надзорного ведомств, сумма причиненного государству ущерба составила 72,8 тыс. рублей.

Виновному назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также суд удовлетворил иск о возмещении ущерба. Приговор не вступил в законную силу.

Fishnews