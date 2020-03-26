26 марта 2020 года

Законы о поощрении инвестиций отправятся к президенту

Совет Федерации одобрил пакет законов, направленных на защиту и поощрение капиталовложений. С помощью этих инициатив, по заверениям властей, будут созданы стабильные условия для развития бизнеса.

Сенаторы на заседании 25 марта поддержали пакет из трех законов, направленных на привлечение инвестиций. Базовый закон – «О защите и поощрении капиталовложений в РФ» - призван создать стабильный инвестиционный режим и гарантии для инвесторов, сообщили Fishnews в пресс-службе Совета Федерации.

Также одобрены изменения Налогового кодекса РФ в части создания стабильных налоговых условий ведения инвестиционной деятельности и поправки в Бюджетный кодекс для господдержки такой работы.

Fishnews