26 марта 2020 года

Кубанские ловцы тарани попались полицейским

В Краснодарском крае правоохранители задержали двоих мужчин, незаконно добывавших тарань запрещенными орудиями лова. Каждому вменяют причинение ущерба водным биоресурсам на сумму более 100 тыс. рублей.

Нарушителей выявили во время патрулирований в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Путина». Как сообщили Fishnews в пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю, у одного из местных жителей изъяли более 110 особей тарани (ему вменяют причинение ущерба водным биоресурсам на сумму 110 тыс. рублей), у другого — 119 рыб (119 тыс. рублей ущерба).

Возбуждены дела о незаконном вылове по статье 256 УК РФ.

Fishnews