27 марта 2020 года

Россия и Норвегия проверили рыбные запасы Баренцева моря

Сотрудники Полярного филиала ВНИРО (ПИНРО) совместно с Бергенским институтом морских исследований (БИМИ) завершили тралово-акустическую съемку в Баренцевом море. Результаты экспедиции ученые обсудят в режиме видеоконференции.

В ходе рейса специалисты изучали запасы молоди основных промысловых видов рыб и проводили мониторинг среды их обитания.

Съемку выполняли научно-исследовательское судно Росрыболовства «Вильнюс» и норвежское НИС «Йохан Йорг». Ученые наблюдали за распределением и биологическим состоянием рыб и беспозвоночных, окружающими их условиями. За время экспедиции совершено более 130 гидрологических станций.

В результате удалось собрать значительный объем первичных данных по ихтиологии, океанологии, гидробиологии, паразитологии и териологии, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО. На берег доставлены биологические образцы для дальнейшего исследования в лабораториях института.

Результаты совместной съемки планируется рассмотреть в марте–апреле на ежегодной весенней встрече ученых ПИНРО и БИМИ, которая пройдет в режиме видеоконференции. Обработанные материалы передадут в рабочую группу ИКЕС по арктическому рыболовству для выработки рекомендаций по регулированию промысла донных видов рыб в ближайшие годы.

Fishnews