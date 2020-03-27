27 марта 2020 года

Эксперты оценили уязвимость отраслей при ослаблении рубля

Центр развития ВШЭ проанализировал влияние курса рубля на рентабельность продукции в обрабатывающих отраслях. 16 из 25 крупных и рентабельных видов деятельности могут стать убыточными при курсе до 80 рублей за доллар, отметили эксперты. Переработка рыбы отнесена к более устойчивым сферам.

Исследование «Оценка влияния курса рубля на рентабельность продукции» опубликовано на сайте Высшей школы экономики. В качестве основного индикатора зависимости вида деятельности от импорта и, следовательно, от изменений валютного курса, выбран показатель доли затрат на импортные сырье, материалы, покупные комплектующие и полуфабрикаты в затратах на производство и продажу продукции.

«Как показывают исследования, наиболее чувствительными к затратам на импорт являются отрасли обрабатывающей промышленности. По данным Росстата за 2018 год, из 627 видов деятельности обрабатывающих производств в 145 отраслях доля импорта в затратах превышала 15%. При снижении курса рубля и при прочих равных условиях растут рублевые затраты на импорт, которые могут обнулить прибыль рентабельных отраслей», - обратили внимание аналитики.

«Расчетный курс, при котором обеспечивается безубыточность производства (нулевая рентабельность продукции), получается в результате умножения фактического среднегодового курса рубля за соответствующий год на коэффициент, равный отношению фактической рентабельности к фактической величине удельных затрат на импорт в выпуске плюс 1», - говорится в обзоре.

Эксперты представили данные по 25 видам деятельности обрабатывающей промышленности с долей затрат на импорт, превышающей 15%, и с годовым объемом выпуска более 100 млрд рублей в 2018 г., а также расчетный курс безубыточности при курсе рубля 80 рублей за доллар, сообщает корреспондент Fishnews.

«Расчеты показывают, что в этом случае 16 из 25 крупных и рентабельных в 2019 году видов деятельности обрабатывающей промышленности (64%) могут стать убыточными из-за удорожания затрат на импорт», - к такому выводу пришли авторы исследования.

В таблице приводятся данные и по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков (код 10.2 ОКВЭД 2). Доля импорта в затратах оценивается в 16,5% (в 2018 г., но аналитики посчитали возможным распространить эти показатели и на прошлый год). Рентабельность за 2019 г. – в 23,2%, Курс безубыточности – 188,7 рубля за доллар в 2019 г. Расчетный курс безубыточности - 152,4 рубля за доллар.

К уязвимым сферам отнесены, например, производство легковых автомобилей, производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.

Fishnews