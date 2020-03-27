27 марта 2020 года

Рыбакам США компенсируют ущерб от коронавируса

Сенат Соединенных Штатов одобрил выделение 2 трлн долларов помощи экономике страны в связи с пандемией COVID-19. Из этой суммы 300 млн долларов планируется направить на поддержку коммерческого рыболовства и аквакультуры.

Законопроект, который вернулся в Палату представителей, будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу. Как сообщает корреспондент Fishnews, основное внимание прессы привлек вопрос выделения финансовой помощи всем гражданам США (с годовым доходом не более 75 тыс. долларов) в размере 1,2 тыс. долларов. Также документ предусматривает меры по поддержке предпринимателей: 350 млрд долларов для мелкого бизнеса и 500 млрд долларов для корпораций.

Министерство торговли США наделят правом выделить прямую финансовую помощь общим объемом в 300 млн долларов «участникам рыболовной деятельности», терпящим убытки из-за пандемии коронавируса, пишет Undercurrent News. По информации издания, 2% от этой суммы можно будет использовать на административные цели или надзорную деятельность.

К «участникам рыболовной деятельности» в документе отнесены племена, люди, рыболовные сообщества, компании аквакультуры и другие предприятия, связанные с рыбным хозяйством. У претендента на субсидию связанные с пандемией потери должны составлять более 35% по сравнению со средней выручкой за последние пять лет либо «оказывать влияние на рыболовство, имеющее натуральный, культурный или церемониальный характер».

Undercurrent News отмечает, что 24 марта в конгресс направили коллективное письмо почти 200 представителей отрасли. Они попросили оказать помощь рыболовству в размере 4 млрд долларов. В том числе рыбопромышленники предложили государству приобрести у них продукции на 2,5 млрд долларов.

Fishnews