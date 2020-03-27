27 марта 2020 года

Потребности рыбацких районов предложили учесть в законе

Парламентарии Псковской области предложили организовывать рыболовство в целях обеспечения традиционных образа жизни и хозяйственной деятельности не только для коренных народов. Соответствующие изменения планируют направить в Госдуму.

В федеральный закон «О рыболовстве...» предлагается включить понятие «население, для которого рыболовство является основой существования». В эту категорию, считают депутаты, должны входить проживающие на определенных территориях граждане России, «для которых рыболовство относится к традиционному образу жизни и традиционной хозяйственной деятельности».

Предложено распространить на эту категорию преференции, предусмотренные сейчас только для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Перечень территорий, по замыслу авторов поправок, будет определять правительство РФ.

Как пример категории населения, для которой рыболовство - один из основных традиционных и возможных видов доходов, приводятся жители Залитских островов в юго-восточной части Псковского озера. «В настоящее время на территории Залитских островов практически отсутствует общественный сектор производства, за период с 1995 года здесь прекратили свою деятельность большинство рыболовецких коллективных хозяйств. Несмотря на сложившуюся ситуацию, рыболовство по сей день является традиционным занятием населения этих территорий и большая часть работоспособного населения Залитских островов занимается рыбным промыслом в рамках любительского рыболовства, которое часто осуществляется с нарушениями правил рыболовства Западного рыбохозяйственного бассейна (применение сетных орудий лова)», - говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта отмечают, что поправки позволят населению таких территорий «обеспечивать свою жизнедеятельность в рамках правового поля».

В пресс-службе областного парламента Fishnews сообщили, что подобная инициатива уже направлялась в Госдуму в 2013 г., однако поддержки не нашла.

Fishnews