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Церемония закладки траулера «Капитан Тузов». Фото пресс-службы Северной верфи

«Норебо»: половина флота под инвестквоты уже в работе

На Северной верфи прошла церемония закладки судна «Капитан Тузов» – пятого в серии траулеров-процессоров проекта 170701. Заказчиком выступает компания «Альтернатива» (входит в группу «Норебо»).

Санкт-петербургские судостроители приступили к строительству очередного – пятого в серии – траулера для группы «Норебо». Судно получило имя капитана Василия Тузова. Его экипаж многие годы входил в десятку лучших в Мурманском траловом флоте. Василий Тузов работал флагманским капитаном группы судов, за свою жизнь обучил немало молодых судоводителей и промысловиков, стабильно добивался высоких показателей улова, награжден орденом Трудового Красного Знамени.

По словам гендиректора АО «Альтернатива» Андрея Киселева, после ввода в эксплуатацию нового судна компания получит улучшенные возможности для эффективной добычи и максимальной переработки рыбы в море. Траулер будет вести промысел трески и пикши, а также других донных видов рыб в северо-западной части Атлантического океана.

Серия 81-метровых рыбопромысловых судов, которая строится в Санкт-Петербурге для группы «Норебо», будет насчитывать десять единиц, сообщили Fishnews в пресс-службе Северной верфи. Суда предназначены для лова рыбы донными и пелагическими тралами. Все траулеры будут оснащены многофункциональными рыбоперерабатывающими фабриками, которые позволят выпускать филе морской заморозки и другие виды рыбной продукции, а также консервы из печени трески, рыбную муку и другие субпродукты.

Гендиректор Северной верфи Игорь Пономарев подчеркнул, что это уже пятый траулер проекта 170701, над которым работает завод. «Приступая сегодня к строительству данного заказа, мы имеем полный комплект рабоче-конструкторской документации по корпусу, насыщению и судовым системам. В связи с этим мы избежим дополнительных работ, с которыми вынужденно столкнулись на предыдущих судах», – пообещал он.

Fishnews

  • Церемония закладки траулера «Капитан Тузов». Фото пресс-службы Северной верфи
  • Закладная доска траулера «Капитан Тузов». Фото пресс-службы Северной верфи
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