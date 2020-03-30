30 марта 2020 года

Россию ждет новая транспортная стратегия

Правительство в целом одобрило проект Транспортной стратегии РФ на период до 2035 гг. Документ должен решать задачи в том числе по организации эффективной перевозки грузов.

Проект новой национальной транспортной стратегии правительство рассмотрело на заседании 26 марта. Документ подготовлен Министерством транспорта РФ.

В целом документ одобрен – такое решение опубликовано на сайте правительства, сообщает корреспондент Fishnews. При этом Минтрансу поставили задачи по доработке проекта.

Проект новой стратегии предусматривает пять целей, заявил министр транспорта Евгений Дитрих на заседании правительства. Это обеспечение транспортной связанности территории страны, организация эффективной перевозки грузов, а также доступных и качественных перевозок пассажиров, встраивание транспортной системы в мировую транспортную сеть и обеспечение безопасности транспортного комплекса.

Для повышения экономической эффективности перевозок грузов в Минтрансе считают необходимым внедрять технологии электронного документооборота, позволяющие заказывать услуги и контроль за обработкой и перевозкой грузов онлайн.

Планируются строительство и реконструкция автомобильных и железных дорог, аэропортов.

Fishnews